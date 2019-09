Een man genoot onlangs van een spannend ritje op een van de hoogste en snelste achtbanen in Europa, tot hij plots iets zag vliegen.

Enkele karretjes voor de man viel iemand zijn smartphone uit zijn broekzak. De dure gsm zou in duizend stukjes gebroken zijn door de val als de waaghals in bovenstaande beelden niet over uitstekende reflexen zou beschikken. De ongelooflijke video werd intussen al bijna twee miljoen keer bekeken sinds hij online verschenen.