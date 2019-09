Het fietspad? Zeg maar oorlogspad: iedereen vecht voor plek naast de speedpedelec

Het is oorlog op het fietspad. Er rijdt te veel volk, met te veel verschillende soorten fietsen, met te veel verschillende snelheden. En het zijn de speedpedelecrijders die de bonen moeten vreten: hooligans, snelheidsduivels met trappers, gevaarlijke voorbijstekers. Die zich elk jaar nog eens vermenigvuldigen ook. Maar ze bijten van zich af. “Ja, wij halen al eens fratsen uit, en ja, er zijn wegpiraten onder ons. Maar als de fietspaden wat breder zouden zijn, en de regels wat duidelijker, dan zouden we al heel ver springen.”

Hop. Daar ging die middelvinger de lucht in. Het was ocharme de eerste dag van het nieuwe school- en werkjaar. De ochtendzon was haar nazomerse best aan het doen, Martine Willems (44) had haar dochters ...