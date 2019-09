SINT-TRUIDEN/HASSELTHet was de Amerikaanse 2nd Armored Division die begin september 1944 in Rumes de Belgische grens overstak en noordoostwaarts racete en zo België mee bevrijdde. Zoals Sint-Truiden en Hasselt. Die tocht wordt 75 jaar later werkelijk tot in de kleinste details overgedaan. Een van die 250 re-enactors is Ulbekenaar Nick Vannitsen: “Het moet juist zijn.” En dat juist zijn, gaat ver.