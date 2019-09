Gisteren gingen in Berlijn de deuren open van de IFA, de grootste jaarlijkse beurs voor consumentenelektronica in Europa (6 tot 11 september). Honderden bedrijven pakken er uit met het nieuwste dat ze te bieden hebben: van enorm indrukwekkende televisies over mooie multimediamobieltjes tot superslimme huishoudapparaten. Een kleine selectie: