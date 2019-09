Hij bevrijdde zijn land om het naar de afgrond te leiden

Robert Mugabe, de ex-president van Zimbabwe, is op 95-jarige leeftijd overleden. Maar hoe gaat hij de geschiedenisboeken in? Moet de klemtoon liggen op de intellectueel, de verzoener, de leider die van Zimbabwe een baken voor de ontwikkeling van Afrikaanse naties maakte? Of zal hij vooral herinnerd worden als de nietsontziende dictator die zijn land leegplunderde en de blanken terroriseerde? Een dubbelportret van een man met twee gezichten: een held en een schurk in één.