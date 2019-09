Ruim vijftig jaar lang schreef collega Raymond de Condé - alias RdC - als freelancer mee aan Het Belang van Limburg, maar nu tikte hij zijn laatste eindpunt voor de krant. De vriendelijkste man in dit vak hangt op zijn 73ste de journalistieke pen aan de wilgen. Nu hij voor het eerst in vijftig jaar even niet druk aan het telefoneren is, trekken we dit monument aan de mouw voor een afzwaai-interview.