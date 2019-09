Of het nu langs een autostrade, in een bos of in een natuurgebied is: wie een blik omhoog werpt, heeft ongetwijfeld al gemerkt dat de bomen het moeilijk hebben. Een relatief droge zomer, de derde op rij, eist zijn tol. Hoe lang overleeft de conifeer nog in onze contreien? En waarom wordt de Amerikaanse eik massaal gekapt, terwijl die net als laatste der Mohikanen lijkt stand te houden?