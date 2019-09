Mertens naar finale dubbelspel US Open

Wat op de US Open in het enkelspel niet lukte, is voor Elise Mertens wel gelukt in het dubbelspel. Zondag staat ze samen met haar Wit-Russisch maatje Aryna Sabalenka voor het eerst in de finale van een grandslamtornooi. In de halve finale was het duo in drie sets te sterk voor de Amerikaanse tandem Dolehide/King: 4-6, 6-3, 6-4.