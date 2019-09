Trainer raakt slaags met Sittardse jeugdvoetballers, politie moet ingrijpen

De ouders van drie jeugdspelers van de Nederlands Limburgse Sittardse voetbalclub DVO hebben bij de politie aangifte gedaan van mishandeling van hun kinderen door een trainer van VV Zwentibold in Limbricht, ook in Nederlands Limburg.

Na afloop van een vriendschappelijk duel woensdagavond tussen twee jeugdteams (13- en 14-jarigen) van beide clubs zou de man DVO-spelers hebben geslagen. Ook van de zijde van Zwentibold zou aangifte zijn (of nog worden) gedaan. Meerdere bronnen hebben het incident, dat zich voltrok in een van de kleedlokalen van de Limbrichtse voetbalclub, bevestigd tegenover De Limburger.

De exacte aanleiding en toedracht van de gebeurtenissen, die als ‘heftig’ worden bestempeld, zijn nog onduidelijk. Evenmin is duidelijk of de tieners zelf ook klappen hebben uitgedeeld. Volgens sommigen zou een van de jeugdspelers met veel kabaal de deur van de kleedruimte hebben dichtgegooid, waarna de situatie uit de hand liep.

Politie aanwezig

Vaststaat dat de gealarmeerde politie met meerdere manschappen en voertuigen ter plekke was om in te grijpen. „Rond half tien ’s avonds kregen we een melding van een vechtpartij op het sportcomplex aan de Allee in Limbricht”, zegt politiewoordvoerder Richard Mes. Een volwassene had het daar volgens hem aan de stok gekregen met enkele minderjarigen. Hij bevestigt dat er ‘meerdere aangiften’ zijn binnengekomen. Van welke partijen en/of personen wil Mes om privacyredenen niet kwijt. „We gaan nu eerst de betrokkenen horen en beschikbare camerabeelden bekijken om duidelijk te krijgen wat er nou precies is gebeurd”, laat Mes weten.

Voorzitter Frans-Bert Ruber van Zwentibold en waarnemend voorzitter Roy Zelissen van DVO bevestigen dat er woensdagavond ‘ongeregeldheden’ hebben plaatsgevonden op het sportcomplex in Limbricht. Beiden willen echter nog niet inhoudelijk reageren op het voorval. De twee clubbesturen zeggen de kwestie eerst gezamenlijk te gaan bespreken.

„De leiders en trainers van de betrokken teams zullen daarbij aanschuiven. Op die manier willen we alle feiten uit eerste hand vernemen. Geen enkel bestuurslid van beide clubs is getuige geweest van de ongeregeldheden. Daarom wachten we eerst dit gesprek af alvorens conclusies te trekken”, zo laten Ruber en Zelissen in een gezamenlijke verklaring weten.

