Nafi Thiam wordt derde in hoogspringen, ongenaakbare Lasitskene triomfeert

Nafissatou Thiam is vrijdag als derde geëindigd in de hoogspringcompetitie op de Memorial Van Damme in het Koning Boudewijnstadion. Thiam, die zich voorbereid op het WK in Doha (27 september-6 oktober) waar ze haar wereldtitel in de zevenkamp hoopt te verlengen, bleef in koude weersomstandigheden steken op 1m95. De zege was zoals verwacht voor de Russische Mariya Lasitskene, met 1m99, die onder neutrale vlag springt.

Thiam ging bij haar tweede poging over 1m95. Ze probeerde het vervolgens drie maal op 1m97, maar faalde telkens. Toch klonk ze na afloop niet ontevreden. “Ik had het publiek graag meer gegeven, maar het was koud en er was te veel wind. Ik ben tevreden met mijn prestatie gezien de omstandigheden”, liet de vaandeldraagster van de Belgische atletiek in het stadion optekenen voor de microfoon van Kim Gevaert.

De 25-jarige Naamse sprong op 22 juni bij de Décastar in Talence nog 2m02.

Winnares Lasitskene ging als enige over 1m99. De tweede plaats was voor de Oekraïense Yuliya Levchenko die bij haar derde poging over 1m97 ging.