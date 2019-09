Nog meer drama in Thuis: nemen we opnieuw afscheid van een personage?

Een week ver, en het nieuwe seizoen van Thuis eindigt alweer met een nagelbijtende cliffhanger. En dan hebben we het niet over de stomende vrijpartij van Judith met haar boksleraar. Wel over wat zich afspeelde in het zwembad.

Daarin zien we Stan, wanneer plots twee handen hem vastgrijpen en onder water duwen. Hij spartelt voor zijn leven, maar slaagt er niet in om uit de greep van zijn belager te komen. Of toch niet voor het einde van de aflevering. Dus rijst de vraag: gaat de Thuis-kijker na Bill opnieuw afscheid moeten nemen van een personage?

Stan wordt genadeloos onder water geduwd. Foto: VRT

Een opmerkelijke vaststelling: met deze scène wordt intussen ook duidelijk dat de droom die Joren had in het vorige seizoen, waarbij Stan onder water werd geduwd, geen droom was, maar een flash forward. Alleen was dat toen nog met de vorige Stan, gespeeld door Jannes Coessens. Dus moest de scène opnieuw gespeeld worden, met nieuwe acteur Lennart Lammens.

Wie de agressor is, zal later nog moeten blijken. Maar dat mysterie zal waarschijnlijk pas volgende week opgelost worden. Feit is dat Stan meerdere mensen heeft kwaad gemaakt de afgelopen tijd. Frank kan het maar niet verkroppen dat Stan weg lijkt te komen na de dood van Bill en ook Joren is razend, nadat hij te weten kwam dat de gevoelens van Stan niets meer dan grote leugens waren. Of is er nog een derde verdachte in het spel?

