LIVE. Rode Duivels met verrassende aanval op jacht naar goals in San Marino

Bondscoach Roberto Martinez geeft vrijdagavond (20u45 in Serravalle) in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen voetbaldwerg San Marino verrassende basisplaatsen aan Adnan Januzaj, Michy Batshuayi en Divock Origi. Zij vormen voorin een onuitgegeven trio. Achterin is Jason Denayer de vervanger van de geblesseerde Vincent Kompany. Kevin De Bruyne en dus niet Jan Vertonghen is de aanvoerder. Volg de wedstrijd hier live.

De opstelling van de Rode Duivels:

Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Tielemans, Carrasco; Januzaj, Batshuayi, Origi.