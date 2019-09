Danny Vukovic over vreselijke blessure: “Mijn voet bengelde los aan mijn been”

31 dagen loopt hij al op krukken, als we Danny Vukovic in de catacomben van de Luminus Arena de hand schudden. Rondom zijn linkervoet zit een stevig, felblauw gipsverband, tot net onder de knie. De sympathieke Aussie ziet nog zichtbaar af van de zware achillespeesblessure die hij een dikke maand geleden opliep. Voor het eerst doet hij in een exclusief gesprek zijn bewogen verhaal over die noodlottige dinsdag.