Hasselt -

Morgen is het precies 75 jaar geleden dat de Duitsers verdreven werden en de stad Hasselt bevrijd werd. En dat zal zaterdag en zondag gevierd worden met de blijde intrede van een grote colonne legervoertuigen aan het Kolonel Dusartplein en in de binnenstad. In totaal 250 soldaten spelen de Amerikaanse herovering van Hasselt na. Het is het eindpunt van een tiendaagse tocht door België in originele kostuums en voertuigen.