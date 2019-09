Hechtel-Eksel -

Het is chaos aan het containerpark van Hechtel-Eksel. Volgende week dinsdag opent er in de gemeente een nieuw recyclagepark van afvalintercommunale Limburg.net. Vanaf dan gelden er ook nieuwe regels: zo wordt al het afval gewogen via weegbruggen en dienen inwoners te betalen voor hout-en groenafval. Omdat men op het huidige containerpark nog gratis binnen kan, is het dan ook alle hens aan dek. Het gemeentebestuur overweegt zelfs om de politie in te schakelen.