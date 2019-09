Syntra laat u in de huid van uw favoriete stripfiguur kruipen met Cosplay-opleiding

Goed nieuws voor ‘cosplayers’ die in hun vrije tijd graag in de huid van hun favoriete actieheld of gamepersonage kruipen. Syntra Hasselt biedt dit najaar immers als eerste Vlaams opleidingscentrum een officiële opleiding ‘Cosplay Design’ aan, waar cursisten zelf een kostuum leren ontwerpen.

Cosplay is razend populair in Japan en de Verenigde Staten, maar is de laatste jaren ook in ons land aan een serieuze opmars bezig. “Dit weekend gaat in de Japanse tuin in Hasselt zelfs een heus ‘Manga ...