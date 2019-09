ROYALS. Meghan Markle is klaar voor haar comeback. En dit schattig detail van prinses Charlotte is je vast ontgaan

Een opvallend detail aan de look van prinses Charlotte, de comeback van Meghan Markle en een streek van de Noorse kroonprinses: alle weetjes en roddels uit adellijke kringen op een rij.

In Nederland was koning Willem-Alexander deze week een hot topic. Zijn baard om precies te zijn. Onze noorderburen raakten maar niet uitgepraat over zijn publiekelijke verschijning in Terneuzen met gezichtsbeharing, want past dit überhaupt wel voor een vorst? Het antwoord? Er is geen enkele wet die de koning verbiedt om een baard te hebben. Het is wel zo dat Willem-Alexander voorheen enkel op vakantie met een stoppelbaard werd gezien. Baarden bij koningen zijn niet nieuw. Onze vorst Filip, nu weer met gladgeschoren gezicht, koos er een tijdje geleden ook voor en de Spaanse koning Felipe scheert zich al jaren niet meer. In Zweden kiest prins Carl Philip steeds voor een stoppelbaardje.

Van links naar rechts: koning Felipe, koning Filip, prins Carl Philip en koning Willem Alexander

Wie straks ook ongetwijfeld weer over de tongen zal gaan is… Meghan Markle, want haar zwangerschapsverlof zit er bijna op. Op donderdag 12 september staat haar eerste taak sinds haar bevalling in mei op de agenda. Ze zal in Londen zijn om de lancering van haar eigen modelijn met de focus op werkkledij voor Smart Works, een van de goede doelen van de hertogin van Sussex, bij te wonen. Deze organisatie helpt werkloze vrouwen in hun zoektocht naar werk.

Op donderdag waren alle ogen op de vierjarige prinses Charlotte gericht. Zij ging voor het eerst naar school en gedroeg bij de aankomst een tikkeltje verlegen - tot ze haar kleurterjuf ontmoette. Dan kiekte de aanwezige pers een glimlachende kleuter. Diezelfde media merkten ook een paar details op. Twee jaar geleden, toen prins George aan zijn schoolcarrière begon, was hij ook heel verlegen. Hij kon zich niet verbergen achter zijn mama, want Kate Middleton was er die dag niet bij. Ze kampte met extreme misselijkheid omdat ze toen zwanger was van prins Louis. Aandachtige fans merkten ook op dat prinses Charlotte, net als haar broer gekleed in een donkerblauw uniformpje, haar boekentas heeft gepersonaliseerd. Er bengelt een sleutelhanger met een glimmende eenhoorn aan.

Foto: ISOPIX

De Noorse prinses Ingrid Alexandra (15) viel op met foto’s waarop ze een traditionele outfit draagt. Die trok ze aan omdat ze afgelopen week, op 31 augustus, bevestigd werd als lid van de Lutherse kerk. De dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit kreeg ter ere van deze heuglijke gebeurtenis een natuurreservaat in Oslo cadeau van de Noorse overheid. Dat had oorspronkelijk de naam Hengsåsen, maar wordt nu Prinsesseåsen genoemd. Dat betekent letterlijk , ‘Prinsessenheuvel’.

De Belgische koningin Mathilde zal voortaan elke week te zien zijn op televisie. Onze 46-jarige vorstin krijgt een eigen rubriek in ‘Merci voor de muziek’, het nieuwe tv-programma van Bart Peeters en Nora Gharib op Eén. Ze zal elke donderdag een kind op het koninklijk paleis ontvangen dat voor haar een instrument bespeelt. Het lijkt hiermee dat het koninklijk paleis een charmeoffensief is begonnen. De voorbije maanden zocht onze monarchie meermaals de media op – denk aan Philippe Geubels, ‘Vive le vélo’ en de documentaire op de Duitse tv. In Nederland ging koningin Máxima haar voor. Zij nodigt in het kader van de samenwerking tussen het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie, geregeld kinderen uit het paleis om een instrument te bespelen. Het project heet ‘Kinderen Maken Muziek’ en wordt telkens gefilmd.

Koninginnenstreken

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft meegewerkt aan een boek waarin ze openhartig is over haar privéleven. In ‘Hjemlandet og andre fortellinger’, wat zoveel betekent als ‘Vaderland en andere verhalen’, spreekt ze over de streken die ze uithaalde als tienermeisje, gevoed door woede en verdriet. Ze heeft het over hoe het destijds leek alsof ze een perfect leventje leidde, maar zo was het naar eigen zeggen niet. In het derde middelbaar belandde ze in een fase waar haar emoties de bovenhand namen, waardoor ze Britney Spears-gewijs al haar haren afscheerde. Ze voegt eraan toe dat ze het moeilijk heeft met verwachtingen inlossen en doet dat vandaag ook niet meer. De kroonprinses leidt volgens zichzelf een leven waar ze zelf achter staat omdat ze op die manier ook zichzelf kan zijn.