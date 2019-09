Onze chef voetbal Kristof Liberloo is momenteel in San Marino voor de interland van de dwergstaat tegen onze Rode Duivels. “Niemand twijfelt aan een overwinning van de Rode Duivels”, klinkt het. “Het wordt vooral uitkijken naar de vervanger van Eden Hazard. Als er iemand die kans zou verdienen, dan is het wel Lommelaar Hans Vanaken.”