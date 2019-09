Slovenen slaan hun slag in de Vuelta: Pogacar wint op steile slotklim, Roglic steviger in de rode leiderstrui

Tadej Pogacar (Team Emirates) heeft vrijdag de dertiende rit in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De 20-jarige Sloveen bleef na 166,4 kilometer tussen Bilbao en Los Machucos op de loodzware slotklim zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma) voor. Roglic is ook steviger leider in de algemene stand.

Met zes beklimmingen onderweg en de afschrikwekkend steile beklimming van zeven kilometer naar de top van de Alto de Los Machucos aan het eind, was de 166 kilometer lange rit die vertrok in Bilbao een bijzonder zware klus. Fabio Aru kwam niet meer aan de start, die werd gekruid door een passage doorheen het stadion van Athletic Bilbao.

Op de eerste beklimming van de dag schoof een kopgroep van een dertigtal renners vooruit. Daarbij onder meer de Belgen Thomas De Gendt, Steff Cras en Philippe Gilbert, daags na zijn ritzege. Bergtruidrager Angel Madrazo, Pierre Latour, Sergio Henao, Gianluca Brambilla, David de la Cruz en Wout Poels waren de andere bekende namen voorin. Sergio Higuita, 14e op 10:21, was de best geplaatste van de vlucht.

Terwijl de voorsprong van de koplopers opliep tot boven de acht minuten, bleken de Belgen in deel 2 van de etappe een maatje te licht te zijn en zette Hector Saez vooraan een stevige solo op. Door een counter van Bruno Armirail en het werk van de Astana-ploegmaats van Miguel Angel Lopez smolt zijn voorsprong op zowel de achtervolgers als het peloton. Toch hield Saez stand tot de steilste flanken van de slotklim. Maar de ultrasteile laatste vijf kilometer zette nog de hele rit op zijn kop: Armirail ging op en over Saez, werd op zijn beurt teruggeroepen door Latour, maar de prikken bij de klassementsrenners neutraliseerden uiteindelijk de vlucht: Tadej Pogacar en Primoz Roglic bleken een maat te groot voor hun concurrenten en gingen in de laatste anderhalve kilometer op en over de laatste vluchter. In de sprint voor de ritzege drong Roglic niet aan tegen zijn amper 20 jaar jonge landgenoot.

Latour kon in de strijd voor plek drie nog net Alejandro Valverde en Nairo Quintana afhouden, die 27 seconden moesten toestaan op het Sloveense duo. Lopez was met een verlies van 1:01 de grootste geslagene van de favorieten. In het algemene klassement rukt nieuwe witte trui Pogacar op naar plaats drie, op 3:01 van zijn landgenoot Roglic. Enkel Valverde, tweede op 2:25, staat nog tussen hen in. Beste Belg Dylan Teuns finishte als 27e en zakt van negen naar tien in de stand.

De veertiende etappe van zaterdag voert de renners over 188 kilometer van San Vicente de la Barquer naar Oviedo. De aankomst ligt na een golvende etappe bovenop een knikje.

Uitslag rit 13:

1. Tadej Pogacar (Sln/UAD) de 166.4km in 4u28:26 (gem. 37.193592km/u)

2. Primoz Roglic (Sln/TJV) op 0:00

3. Pierre Latour (Fra/ALM) 0:27

4. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 0:27

5. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:27

6. Rafal Majka (Pol/BOH) 0:27

7. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 01:01

8. Gianluca Brambilla (Ita/TFS) 01:01

9. Marc Soler (Spa/MOV) 01:08

10. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 01:08

Stand

1. Primoz Roglic (Sln/TJV) de 1944.6km in 49u20:28 (gem. 39.411354km/u)

2. Alejandro Valverde (Spa/MOV) op 02:25

3. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 03:01

4. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 03:18

5. Nairo Quintana (Col/MOV) 03:33

6. Rafal Majka (Pol/BOH) 06:15

7. Nicolas Edet (Fra/COF) 07:18

8. Carl Fredrik Hagen (Noo/LTS) 07:33

9. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 07:39

10. Dylan Teuns (Bel/TBM) 09:58