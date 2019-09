Ben u binnenkort niet meer verplicht om te gaan stemmen voor de provincie-of gemeenteraad? De afschaffing van de opkomstplicht ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen.

België is één van de weinige landen ter wereld waar de stemplicht nog geldt. Maar bij elke verkiezing blijft 10 procent thuis. En dat is dan nog zonder de vele ongeldige en blanco-stemmen. “Toch is het gevaarlijk om de opkomstplicht zo maar af te schaffen,” zei politicoloog Sofie Hennau van de UHasselt.