Parket vraagt verbeurdverklaring van 576.000 euro van twee wiettelers

Hasselt / Beringen - Het parket van Limburg heeft vrijdag in de Hasseltse correctionele rechtbank de verbeurdverklaring van 576.000 euro vermogensvoordelen gevraagd van twee wiettelers. Een man die verstek liet gaan, riskeert 3 jaar cel en tot 16.000 euro boete. De 60-jarige verhuurder van een loods in Paal-Beringen, waar duizend wietplanten stonden, riskeert 20 maanden cel met deels uitstel en 8.000 euro boete.

De man had aan de speurders verklaard dat hij de wietteelt oogluikend toeliet omdat hij dan 700 euro huur per maand kon opstrijken. De verhuurder had op vraag van de huurders in de loods wel tussenschotten geplaatst. Naar eigen zeggen om er onder meer een bureau in onder te brengen. De man, die vrijdag zijn kat naar het proces stuurde, stond effectief mee in voor het onderhoud van de duizend wietplanten. Het parket beschouwde de verhuurder als mededader en deelnemer in een vereniging.

In september 2016 vielen speurders de loods binnen. Het parket berekende dat er driemaal geoogst was in de loods, die in vier teeltruimtes was onderverdeeld. De elektriciteit voor de teeltinstallatie was illegaal afgetapt. De schadevordering van netbeheerder Fluvius was dus niet mals. Er werd een schadevergoeding van liefst 126.000 euro gevraagd.

Meester Kristof Bormans, die de verhuurder verdedigde, vroeg de schadevergoeding en het vermogensvoordeel voor zijn cliënt, 288.000 euro, naar billijkheid te herleiden. “Mijn cliënt heeft zich een beetje naïef opgesteld. Nu hangt dit proces als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Het zou zijn financiële doodstraf kunnen betekenen”, aldus advocaat Bormans.

De rechtbank doet 4 oktober uitspraak.