Wiettelers van 56 en 67 jaar riskeren 18 en 24 maanden cel

Hasselt / Tessenderlo / Diest - De openbare aanklager in de correctionele rechtbank van Hasselt heeft vrijdag celstraffen van 18 en 24 maanden gevorderd voor een 56-jarige man uit Tessenderlo en een 67-jarige man uit Diest voor een wietplantage bij de man in Tessenderlo. Ze riskeren ook elk een boete tot 8.000 euro.

De Diestenaar was niet aan zijn proefstuk toe. In 2015 kreeg hij voor cannabis al dertig maanden cel met uitstel. Bij de wietplantage bij zijn kameraad ontkende hij elke betrokkenheid, hoewel er DNA van hem op een snoeischaar was aangetroffen. “Het ging om een oude snoeischaar van bij de vroegere feiten. De politie had die toen niet meegenomen”, klonk het vrijdag in Hasselt.

De 67-jarige man beweerde dus dat politiemensen de in beslag genomen spullen niet allemaal hadden meegenomen. Het parket ontkende dat. Kort ervoor had hij aan de strafrechter verteld dat hij mogelijk het een en ander had vastgepakt bij zijn kameraad. “Ik heb die snoeischaar misschien verlegd. Ik wist niets van een wietplantage bij Jan. Ik moest indertijd verhuizen en die snoeischaar zat tussen mijn spullen, die ik ergens moest stockeren. Jan beschikte over twee garageboxen waar ik de goederen kon stallen”, vertelde de man vrijdag.

De 56-jarige man bekende dat hij uit geldnood aan de teelt van bijna 300 wietplanten begonnen was. Zijn raadsman vroeg een werkstraf. De 67-jarige Diestenaar ging voor de vrijspraak. Netbeheerder Fluvius stelde zich burgerlijke partij voor een bedrag van bijna 8.500 euro voor de gestolen elektriciteit. Het parket vroeg verder de verbeurdverklaring van bijna 32.000 euro vermogensvoordelen. De uitspraak volgt op 4 oktober.