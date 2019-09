Duitsland wil plastic zakken in winkels verbieden

Duitsland wil vanaf volgend jaar plastic zakken in winkels verbieden. De Duitse minister van Milieu, Svenja Schulze (SPD), heeft daarover een wetsontwerp klaar. Volgens haar “wil de grote meerderheid van de Duitsers” dit.

Het verbod heeft enkel betrekking op grote draagzakken, dus niet op de kleine lichtgewichtzakjes die bijvoorbeeld gebruikt worden om losse stukken groenten en fruit in te doen. Er zou voor de winkels een overgangsperiode komen van zes maanden. Volgens de krant Bild dreigen er nadien boetes tot 100.000 euro voor winkels die toch nog plastic zakken verdelen, maar dat werd vrijdag niet bevestigd.

Volgens de minister van Milieu gebruikt een Duitser nu nog gemiddeld 24 plastic draagzakken per jaar. Sinds 2016 werd aan winkels gevraagd om plastic zakken niet langer gratis uit te delen. De maatregel leidde tot een drastische daling, want voordien lag het gebruik op gemiddeld 68 plastic draagzakken per jaar.

Maar volgens milieuorganisaties gaat zo’n betaalmaatregel niet ver genoeg en zijn er bijkomende stappen nodig om het gebruik van plastic verder terug te dringen. De minister wil nu een algemeen verbod, ook op zogenaamd “bio-afbreekbaar plastic”. Het wetsontwerp moet wel nog goedgekeurd worden door de voltallige regering.