Samana Eisden-Dorp gaat een kijkje nemen in fruitbedrijf

Eisden

Maasmechelen - Samana Eisden-dorp bracht een bezoek aan het fruitbedrijf PIPO.

Onze busuitstap op donderdag 5 september ging deze keer naar het fruitbedrijf PIPO in Sint-Truiden. Veerle en Piet verwelkomden ons met koffie en taart. Samen met gastheer Piet stapten we in de PIPO-trein. Hij reed ons doorheen het glooiende Haspengouwse landschap en langsheen verschillende boomgaarden en akkers. Het was een verkennende rit met een boeiende uitleg over onze Zuid-Limburgse fruitstreek. Gastvrouw Veerle vertelde hun verhaal over de eigentijdse teelt van appelen, peren en kersen die verwerkt worden tot gezonde sappen, suikerarme confituren en siropen. Er werd ook een lekkere degustatie aangeboden. Wie zin had kon nog een voorraadje voor eigen gebruik aankopen.

Als afsluiter van de namiddag hadden we een etentje in de brouwerij van het nabijgelegen Kerkom.

We weten nu iets meer over het milieuvriendelijk telen van fruit en de ambachtelijke verwerking ervan tot verse en pure vruchtensappen.