Scholen krijgen voortaan 662 euro per kleuter in plaats van 477 euro. Daarmee is de gelijkschakeling van de werkingsmiddelen tussen kleuterscholen en lagere scholen een feit. De ontslagnemende Vlaamse regering heeft vrijdag definitief het licht op groen gezet voor de maatregel. Voor de ingreep wordt 52 miljoen euro vrijgemaakt. Dat heeft Vlaams minister Onderwijs Hilde Crevits vrijdag bekendgemaakt.

Het Vlaams Parlement maakte in april van dit jaar, vlak voor de verkiezingen van 26 mei, komaf met een oud zeer. Het kleuteronderwijs in Vlaanderen heeft al lang te kampen met een historische onderfinanciering tegenover het lager onderwijs. Die onderfinanciering is ontstaan omdat men er vroeger van uitging dat kleutertjes maar twee derde van de tijd naar school gaan en vaak thuisblijven. Maar die tijd is voorbij. Kleuters zijn vaker aanwezig op school.

De Vlaamse regering heeft de gelijkschakeling van de werkingsmiddelen nu definitief goedgekeurd. Scholen zullen per kleuter 662 euro krijgen, nu was dat 477 euro. “Een stijging dus met bijna 40 procent”, stelt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De maatregel is natuurlijk niet gratis. Het betekent een extra investering van 52 miljoen euro, een bedrag dat volgens minister Crevits wordt ingeschreven in de begroting 2020.

“We komen tegemoet aan een vraag die al lang leeft in het onderwijsveld en realiseren een belangrijk onderdeel uit het plan basisonderwijs”, zegt minister Crevits nog.