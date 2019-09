Stiptheid Belgische treinen voor het eerst dit jaar gedaald

De stiptheid van de reizigerstreinen op het Belgische spoornet bedroeg in augustus net geen 91 procent, tegen 91,3 procent in augustus vorig jaar. Het is de eerste keer dit jaar dat de treinen minder stipt reden dan in dezelfde maand een jaar eerder, zo blijkt vrijdag uit gegevens op de website van spoornetbeheerder Infrabel.

De stiptheid op het spoor belandde in 2018 op het laagste peil in vijf jaar: 87,2 procent van de treinen reed op tijd of met een vertraging van hoogstens 6 minuten. Maar dit jaar lag de stiptheid wel elke maand hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Tot vorige maand dus.

Dankzij de goede prestaties van de maanden voordien ligt de stiptheid dit jaar wel nog altijd een pak hoger dan vorig jaar. Van januari tot en met juli bedroeg de stiptheid gemiddeld 90,5 procent, tegen 87,6 procent in dezelfde periode vorig jaar.

Er werden in augustus voorts 1.913 treinen volledig of gedeeltelijk afgeschaft, tegen 2.041 in augustus vorig jaar.