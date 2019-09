Primeur in Vlaanderen: zelfde behandeling voor kanker in vier Limburgse ziekenhuizen

Wie getroffen wordt door borst-, long-, prostaat- of dikkedarmkanker en terechtkomt in één van de vier ziekenhuizen van het netwerk Zuid-West Limburg zal vanaf nu overal dezelfde behandeling krijgen, ongeacht in welk ziekenhuis de patiënt zich aanmeldt. Het gaat om een primeur in Vlaanderen.

De vier ziekenhuizen van het netwerk Zuid-West Limburg - dat zijn Jessa in Hasselt, Sint-Trudo in Sint-Truiden, az Vesalius in Tongeren en Sint-Franciscus in Heusden-Zolder - werken in de praktijk al ...