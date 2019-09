Pony’s zwaar toegetakeld door staffords in Hechtel

Hechtel-Eksel -

In Hechtel in de Vanderheydenweg hebben twee honden drie Amerikaanse miniatuurpaardjes aangevallen in een weide. Beide staffords drongen door de omheining en grepen vooral naar de monden van de mini-paardjes. Een paard bleek er erg aan toe moest overgebracht worden naar de paardenkliniek in Peer. Een tweede dier werd ter plaatse gehecht en het laatste liep enkele schaafwonden op.