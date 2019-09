Bilzen - Onkruid, onkruid en nog eens onkruid. Terwijl 1 november - Allerheiligen - nog ver af is, zitten gemeentearbeiders overal in Limburg met de handen in het haar. Het onkruid overwoekert onze kerkhoven. De uitleg is eenvoudig: er mag niet meer met pesticiden gesproeid worden.

In Bilzen pakken ze het probleem aan. Voor burgemeester Johan Sauwens was het onderhoud van de kerkhoven een verkiezingsthema. Hij zet extra gemeentepersoneel in en verklaart de oorlog aan het onkruid.