De bank van de toekomst is duurzaam en transparant

Hasselt - Wie 30 jaar geleden in de banksector aan de slag ging, mocht zich opmaken voor een carrière achter dik gepanserd glas. Klanten werden ontvangen in aparte, ongezellige hokjes. En interactie tussen de medewerkers zelf was er ook niet veel. Vandaag ziet een bankkantoor er echter totaal anders uit. Wie bijvoorbeeld werkt voor ABN Amro in Hasselt komt terecht in een moderne, flexibele en vooral duurzame omgeving.

De digitale evolutie in de banksector heeft bij de klanten voor een grote ommekeer gezorgd. Het is alleen nog voor specifieke dossiers dat ze zich fysiek naar het bankkantoor begeven. Ook voor de medewerkers van de financiële instellingen zijn de omstandigheden vandaag helemaal anders.

Het bankfiliaal van de toekomst is een flexibele en gezellige ruimte, ingericht met warme en duurzame materialen. En dat zonder concessies te doen naar veiligheid en discretie. Een wereld van verschil voor iedereen die er dagelijks vertoeft.

Green Wall met mos

Een mooi voorbeeld is het kantoor van ABN Amro op de Luikersteenweg in Hasselt. Na een fusie op groepsniveau, werden daar als eerste in België, de personeelsleden van Société Générale en van ABN Amro (Private Banking) samengevoegd. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aanzienlijke verbouwing door te voeren volgens hun eigen huisvestingsconcept Greene.

“Het houdt in dat we een werkomgeving creëren die zo circulair mogelijk is”, zegt Lorry Duchateau, kantoordirecteur van het vernieuwde filiaal. “Er is gekozen voor duurzame materialen die bovendien een verhaal vertellen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Green Wall, die bedekt is met mos en zo de lucht in ons kantoor zuivert. Op deze manier maakt ABN Amro een maatschappelijke impact en dragen we ons steentje bij aan een oplossing voor het probleem van de grondstoffenschaarste en de reductie van CO2-emissie.”

