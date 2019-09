Landen - In de Wingbergstraat verloor een landbouwer die mest aan het uitvoeren was donderdag een deel van zijn lading. De opgeroepen politie slaagde er snel in de landbouwer te identificeren. Die was in de buurt aan het werk op een veld. Hij was er zich niet van bewust dat hij op weg naar zijn gronden mest verloren had. De politie gaf de man de opdracht de mest op de rijbaan te ruimen, waaraan hij meteen gevolg gaf.