Kate Middelton haalde oude jurk uit de kast voor eerste schooldag prinses Charlotte

De eerste schooldag van de Britse prinses Charlotte is een feit. De beelden van de kleine prinses zijn de wereld rondgegaan en daarop valt nog iets anders op: de jurk van Kate Middleton, die haar dochter afzette, is niet nieuw in haar garderobe.

Voor deze speciale gelegenheid droeg de hertogin van Cambridge een jurk van het Amerikaanse modelabel Michael Kors met een bloemenprint in rood, wit en blauw. Die combineerde ze met marineblauwe pumps, ronde oorbellen en perfect gebrushte lokken. De jurk zagen we al eerder bij Kate Middleton. Ze trok ze vorig jaar aan voor een oefendiner voor de bruiloft van haar schoonbroer prins Harry en Meghan Markle in Windsor Castle.

Nog opvallend: op de eerste schooldag van prinses Charlotte waren de outfits van de Cambridges op elkaar afgestemd met de focus op marineblauw. Zowel het prinsesje als prins George droegen een marineblauw uniform met een rood biesje. Prins William ging voor een khaki broek en schoenen, maar zijn bovenstuks waren eveneens in tinten blauw.