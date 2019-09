Kevin De Bruyne meteen bij genomineerden voor Speler van de Maand in de Premier League

Kevin De Bruyne is een van de zes genomineerden om Speler van de Maand augustus in de Premier League te worden.

De 28-jarige draaischijf van Manchester City begon als een pletwals aan het seizoen. In de eerste vier competitiematchen was De Bruyne goed voor een goal en vijf assists. Met 50 assists in 123 matchen schreef de Rode Duivel geschiedenis. Ook zijn ploeggenoten Sergio Agüero, die in elke wedstrijd raak trof en al aan zes treffers zit, en Raheem Sterling maken kans op de trofee.

De andere genomineerden zijn Burnley-aanvaller Ashley Barnes, Liverpoolspits Roberto Firmino en Norwich City-aanvaller Temu Pukki. De winnaar wordt gekozen door het publiek, dat kan stemmen via de website van EA Sports, de aanvoerders van de twintig PL-clubs en een panel experten.

Als De Bruyne wint, treedt hij in de voetsporen van Marouane Fellaini (november 2012), Jan Vertonghen (maart 2013), Christian Benteke (april 2015), Eden Hazard (oktober 2016 en september 2018) en Romelu Lukaku (maart 2017).