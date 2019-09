Ticketverkoop voor Nick Cave legt systeem van Bozar plat

Door de stormloop op tickets voor de concerten van Nick Cave op 30 en 31 januari 2020 ligt het ticketsysteem van Bozar plat. Er wordt hard gewerkt om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Aan de ticketbalie stonden sommige fans al sinds vrijdagochtend 6 uur aan te schuiven.

De ticketverkoop voor de twee concerten van de tournee ’Conversations with Nick Cave’ ging vrijdag om 11 uur van start. De website van Bozar en het ticketsysteem SRO raakte al snel overbelast door de grote toeloop. “Momenteel kunnen we geen enkel ticket verkopen. We werken met de mensen van het ticketsysteem SRO om dit op te lossen. Bij de start om 11 uur konden een aantal tickets verkocht worden maar dan blokkeerde het systeem”, vertelt Barbara Porteman, woordvoerster van Bozar.

Dat het ticketsysteem plat ligt, heeft ook gevolgen voor de mensen die een ticket willen kopen aan de ticketbalie van Bozar, want dat is gelinkt aan hetzelfde systeem. De personen die in de rij stonden, kregen volgnummers en moeten geduld uitoefenen. “De ticketshop is eveneens gelinkt aan het SRO-systeem, dus het heeft geen voordeel om naar hier te komen. Vanaf het moment dat het ticketsysteem opnieuw werkt, is de snelste en efficiëntste manier: online”, verduidelijkt Porteman.

In de tournee ‘Conversations with Nick Cave’ gaat de Australische artiest de dialoog aan met het publiek en beantwoordt hij al hun vragen, ongeacht het onderwerp. Daarnaast neemt hij ook plaats aan de piano, om een aantal van zijn favoriete stukken te spelen.