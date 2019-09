De Block schrapt bepaalde medische kosten na orgaandonatie bij leven

Wie bij leven een orgaan afstaat, zal daarvoor vanaf dit najaar bijna geen medische kosten meer moeten betalen. De ministerraad heeft daarvoor vrijdag een wettekst van ontslagnemend minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) goedgekeurd. Voor de maatregel trekt ze 263.000 euro uit.

Vorig jaar vonden in ons land 90 ‘levende’ donaties plaats. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging neemt vandaag een groot deel van de medische kosten voor een orgaandonatie bij leven voor haar rekening. Een deel blijft echter ten laste van de donor en daar wil minister De Block een mouw aan passen. “Wie bij leven een orgaan afstaat, stelt een uitzonderlijk gebaar. Het is essentieel dat we uit respect voor deze mensen alle financiële drempels van orgaandonatie wegnemen”, vindt ze.

Concreet zullen orgaandonoren geen remgeld meer moeten betalen op de meeste geneeskundige verstrekkingen die worden verricht binnen het jaar na de ziekenhuisopname voor het afnemen van een of meerdere organen. In die periode lopen de kosten namelijk het meest op voor de donor. Ook de raadpleging en de verstrekkingen betreffende klinische biologie en radiologie moeten de donors van het eerste tot het tiende jaar na de orgaanafname niet meer betalen. Het gaat hier om verstrekkingen die rechtstreeks verband houden met de orgaandonatie.

De tekst verhuist nu voor advies naar de Raad van State. Bedoeling is dat de nieuwe regels nog dit najaar in werking treden.