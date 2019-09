Beroering in Spanje: “Messi kan Barcelona volgende zomer transfervrij verlaten”

Lionel Messi kan FC Barcelona in de zomer van 2020 ondanks een doorlopend contract transfervrij verlaten. Dat schrijven onder meer El Pais en andere Spaanse kranten op basis van bronnen binnen de club.

Messi ondertekende in 2017 een nieuwe verbintenis die hem tot 30 juni 2021 bij Barça houdt. Er werd in dat contract een afkoopsom van 700 miljoen euro opgenomen maar er zou ook een clasule instaan die de Argentijn het recht geeft in 2020 gratis op te stappen.

Volgens het Catalaanse blad El Periodico heeft de 32-jarige Messi helemaal niet de intentie Barcelona te verlaten maar eiste hij de clausule om druk te kunnen uitoefenen op het aankoopbeleid van de club. De Argentijnse doelpuntenmachine wil zeker zijn dat hij op allerhoogste niveau kan blijven voetballen.

Messi maakte in 2004 zijn competitiedebuut voor Barcelona en is daarmee de speler met de langste staat van dienst in de kern. Naar verluidt zou hij deze zomer bij voorzitter Josep Bartomeu herhaaldelijk hebben aangedrongen om Neymar terug naar Catalonië te halen, maar dat lukte niet. Het Braziliaanse enfant terrible bleef bij PSG.

Met Barcelona won Messi onder meer tien keer La Liga, zes keer de Copa del Rey, vier keer de Champions League en drie keer het WK voor clubs. Momenteel herstelt de vijfvoudige Gouden Bal van een kuitblessure. Hij kwam dit seizoen nog niet in actie.