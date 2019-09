Amerikaanse vrouw probeert baby in tas Filipijnen uit te smokkelen

De Filipijnse autoriteiten hebben een Amerikaanse vrouw aangeklaagd voor mensenhandel nadat ze was opgepakt op de luchthaven van Manila, waar ze een week oude baby het land uit probeerde te smokkelen. Het National Bureau of Investigation zei dat de vrouw, Jennifer Erin Talbot uit Ohio, ook is aangeklaagd voor kindermishandeling en ontvoering.

De 43-jarige Talbot had de baby verborgen in een grote tas terwijl ze zich een weg baande door het vliegveld van Manilla op 4 september, en werd gevat net voordat ze aan boord van haar vlucht naar de Verenigde Staten ging. “Ze is beschuldigd van een overtreding van de wet op mensenhandel”, zei NBI-woordvoerster Auralyn Pascual.

Ook de ouders van de babyjongen zullen mensenhandel ten laste worden gelegd. Volgens Talbot stemde de moeder van de jongen namelijk in met de adoptie, nadat ze elkaar online hadden ontmoet. Ze reisde naar de zuidelijke stad Davao op 21 augustus om de vrouw te ontmoeten, en bleef bij haar tot zij beviel negen dagen later.

Manuel Dimaano, hoofd van de NBI International Airport Investigation Divisie, zei dat Talbot een brief van de moeder van de baby bijhad, maar dat die niet ondertekend was.