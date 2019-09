Overname Corelio Printing afgesprongen, 167 werknemers verliezen hun job

Drukkerij Corelio Printing in Erpe-Mere wordt dan toch niet overgenomen met behoud van zowat 90 personeelsleden. Dat bevestigt de familie Bongaerts, die ook de Limburgse drukkerij Moderna in handen heeft. Alle 167 personeelsleden staan op straat. Vakbonden vragen zich af of het resterend personeel betaald zal worden voor het werk sinds de ondertekening van het overnameakkoord.