Op vrijdag 13 september gaat het nieuwe seizoen van ‘Belgium’s Got Talent’ van start op VTM. Daarin beleeft An Lemmens de schrik van haar leven tijdens één van de engste acts ooit. Als de lichten plots beginnen te knipperen, denken de juryleden dat er een stroompanne aan de gang is. Als het licht terug aanspringt, staat An oog in oog met een griezelig zombiemeisje. An schreeuwt de hele studio bij elkaar: “Ge moogt dat niet doen! Ga weg!”