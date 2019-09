Diesel tanken wordt zaterdag duurder, zo meldt de Federale Overheidsdienst Economie.

De maximumprijs voor een liter diesel (B7) bedraagt dan 1,5220 euro, of een stijging met 2,3 cent per liter. Aanleiding voor de prijsstijging is het duurder worden van olieproducten op de internationale markten.