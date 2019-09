Vrouw dood teruggevonden in woning in Deurne, politie is onderzoek gestart

Het lichaam van de vrouw werd gevonden in een woning in de Gabriël Vervoortstraat in Deurne. Foto: dvd

In een woning in het Antwerpse district Deurne is vrijdagochtend het lichaam van een vrouw gevonden. Dat bevestigt politiewoordvoerder Sven Lommaert aan onze redactie. De Antwerpse politie en het parket spreken van een “verdacht overlijden” en zijn een onderzoek begonnen.

Het lichaam werd rond 9 uur gevonden in een woning in de Gabriël Vervoortstraat in Deurne. Volgens de eerste aanwijzingen zou de 53-jarige vrouw met geweld om het leven zijn gebracht. Het parket wil die informatie voorlopig echter niet bevestigen, en houdt het erop dat de vrouw is aangetroffen “in verdachte omstandigheden”. Het labo en de wetsdokter zijn gevorderd en het onderzoek is nog volop aan de gang, klinkt het.

Foto: jvdp