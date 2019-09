Vertrek CEO Leroy kost Proximus kwart miljard euro aan beurswaarde

Het vertrek van CEO Dominique Leroy bij Proximus heeft gevolgen voor de beurswaarde van het bedrijf: het aandeel van de telecomoperator daalde vrijdagochtend bij de opening van de Brusselse beurs met meer dan 2,5 procent.

Het vertrek van Leroy naar het Nederlandse KPN (tijdens een grote herstructureringsoperatie) en de onduidelijkheid over haar opvolging zorgen voor onzekerheid over de toekomst van Proximus, aldus De Tijd. Beleggers kiezen dan ook eieren voor hun geld en verkopen hun aandelen in het bedrijf. Dat zorgt voor een scherpe daling van meer dan 2,5 procent van de aandelenprijs, goed voor ongeveer 240 miljoen beurswaarde die in rook opgaat.

“Niet gesproken over fusie”

Er is bij de gesprekken met KPN nooit gesproken over de mogelijkheid van een toenadering tussen beide telecombedrijven, zegt Leroy vrijdagochtend ook in een gesprek met L’Echo. Volgens Leroy is de strategie van KPN om zich te focussen op Nederland. “De uitdagingen van telecombedrijven vandaag gaan over de modernisering van hun netwerken, 5G, de digitalisering,... Dat realiseren op een thuismarkt is heel wat”, aldus Leroy. Ze ziet ook weinig synergieën.