Ons financieel vermogen is in de eerste helft van het jaar aanzienlijk gestegen: Belg bezit gemiddeld 118.000 euro

Het financieel vermogen van de Belgen is in de eerste jaarhelft aanzienlijk gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat schrijft ING in zijn jaarlijkse ‘Vermogen Focus’. Niet dat we meer zijn gaan sparen. Integendeel zelfs. “De stijging is danken aan een beter beursklimaat. Een almaar groter deel van ons inkomen wordt gebruikt voor vastgoedaankopen”, zegt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte, die opmerkt dat 118.000 euro ‘cash’ een hoog bedrag lijkt. “Maar in onze analyse zitten ook miljardairs en die trekken het gemiddelde ietwat scheef.