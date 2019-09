Orkaan Dorian is afgezwakt naar categorie 1

Het oog van de storm bevindt zich ten zuidoosten van Wilmington in North Carolina. Foto: REUTERS

De orkaan Dorian is afgezwakt tot categorie 1, de laagste van vijf categorieën. De orkaan beweegt zich langs de kust van de Amerikaanse staten North Carolina en South Carolina. Dat meldt het nationale orkaancentrum (NHC) van de VS.

De maximale aanhoudende windsnelheden bedragen nu nog 145 kilometer per uur. De Amerikaanse zender CNN meldt dat meer dan 271.000 mensen in North Carolina en South Carolina zonder elektriciteit zitten. Het oog van de storm bevindt zich ten zuidoosten van Wilmington in North Carolina.