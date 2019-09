Charles Leclerc (Ferrari) snelste in door regen verstoorde eerste oefensessie GP van Italië

Charles Leclerc heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Italië de snelste tijd gereden. De racewinnaar van de GP van België liet aan het einde van een door regen verstoorde sessie op droogweerbanden de snelste tijd noteren.

The red flag stops the session as Kimi Raikkonen spins out ??



He is out of the car and about to return to the pit lane#F1 #ItalianGP ???? pic.twitter.com/QqX27DBRSL — Formula 1 (@F1) September 6, 2019

Voorafgaand aan de eerste oefensessie op het circuit van Monza had het geregend. Tricky omstandigheden voor de rijders en de sessie werd dan ook maar liefst drie keer met een rode vlag onderbroken door crashes en spins.

Kimi Raikkonen was in de Alfa Romeo Racing F1-bolide het eerste slachtoffer waarna ook Sergio Perez in zijn roze Racing Point F1-bolide in de muur vloog.

The red flag is back out as Sergio Perez hits the wall



His Racing Point has suffered damage to its front and rear wings#F1 #ItalianGP ???? pic.twitter.com/qfEw6fnplW — Formula 1 (@F1) September 6, 2019

Pierre Gasly spinde dan weer in de eerste chicane en kwam gevaarlijk op de baan stil te staan.

It's a third red flag as Pierre Gasly is beached after losing his rear end and rolling backwards



But he is already back running on track#F1 #ItalianGP ???? pic.twitter.com/LxFoEFxlUH — Formula 1 (@F1) September 6, 2019

Tegen het einde van de sessie was het circuit voldoende opgedroogd waardoor we al de rijders op droogweerbanden de baan op zagen gaan. De rondetijden doken naar omlaag en uiteindelijk was het Charles Leclerc die in zijn Ferrari de snelste tijd liet noteren.

1. C. Leclerc Ferrari 01:27.905 20

2. C. Sainz Jr. McLaren 01:28.211 25

3. L. Norris McLaren 01:28.450 23

4. L. Hamilton Mercedes 01:28.730 11

5. A. Albon Red Bull 01:29.025 19

6. D. Kvyat Toro Rosso 01:29.960 25

7. M. Verstappen Red Bull 01:30.100 11

8. S. Vettel Ferrari 01:30.507 19

9. V. Bottas Mercedes 01:30.596 11

10. P. Gasly Toro Rosso 01:30.695 26

11. A. Giovinazzi Alfa Romeo 01:32.848 22

12. L. Stroll Racing Point 01:33.976 9

13. D. Ricciardo Renault 01:34.528 10

14. K. Magnussen Haas 01:34.715 7

15. N. Hulkenberg Renault 01:35.133 10

16. R. Grosjean Haas 01:35.980 7

17. R. Kubica Williams 01:37.816 12

18. G. Russell Williams 01:38.421 12

19. S. Pérez Racing Point geen tijd 4

20. K. Räikkönen Alfa Romeo geen tijd 4

