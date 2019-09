ANALYSE. De Raidillon na de crash: mag Francorchamps de MotoGP vergeten?

Francorchamps -

In de nasleep van het dodelijke ongeluk in Francorchamps wordt in Wallonië druk gepraat over wijzigingen aan de Raidillon, de beroemde bocht waarin Anthoine Hubert het leven liet. Het circuit wil er de zandbakken van vroeger terug brengen, maar de FIA lijkt minder dan ooit geneigd om in te stemmen. Is de MotoGP weg voor hij gekomen is?