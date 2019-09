TongerenDe bevrijding maakt enorme emoties los. Er is niet alleen feestvreugde, ook wraakgevoelens laaien op. In Tongeren worden vijf vooraanstaanden die beschuldigd worden van collaboratie zonder proces geëxecuteerd. Samen met Alex Van Geel, de kleinzoon van één van hen, keren we terug naar de plek die zijn leven zou bepalen. “Wat op 9 september 1944 gebeurde, blijft voortduren.”