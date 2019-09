Nafi Thiam: Ster van de avond is deze keer niet in vakantiemodus, maar in topvorm

Zo ging het de voorbije jaren: Nafi Thiam die het laatste greintje energie uit haar lichaam perste en al half in vakantiemodus zat na een groot kampioenschap. Vandaag is het anders: het WK begint pas eind deze maand, Thiam zit fris als een hoentje, op schema om over enkele weken haar wereldtitel zevenkamp te verlengen. “Dat zal mij nu een boost geven.” In Nafitermen: verschiet niet als de zevenkampster haar hoogspringrecord benadert/verbetert.