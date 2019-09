Vandalen probeerden dinsdagnacht in te breken in ’t Stiemerke in Diepenbeek. Vroeger was daar een bekende horecazaak, maar nu mogen studenten de zaak zelf gebruiken van huisbaas en vroeger uitbater Marc Iven. “Twee dagen hebben ze mij geholpen met alles weer in orde te zetten na de vakantie. En dan lappen een paar vandalen me dit...”