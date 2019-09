Met Philippe Gilbert ben je nooit klaar. De Ardennees is van het zeldzame ras dat nooit het kopje laat hangen, zelfs niet na zijn onverwachte niet-selectie voor de Tour. De knop is allang omgedraaid. In Yorkshire wil hij een tweede keer wereldkampioen worden. Dan is zo’n Vuelta-zege meegenomen. “Ik denk dat ik één van de leiders van ons land zal zijn”.